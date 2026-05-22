Rajasthan: सोलर प्रोजेक्ट्स के कई नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी, 10% जमीन ग्रीन कॉरिडोर के लिए होगी रिजर्व

Solar Projects Update: राजस्थान सरकार राज्य में ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन से जुड़े नियमों में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब भविष्य में सोलर और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित होने वाली जमीन का 10 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करना और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से विकसित करना है।