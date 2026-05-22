Namo Bharat Project: राजस्थान में 160 की रफ्तार से दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 91KM लंबे ट्रैक पर बनेंगे 6 स्टेशन

नमो भारत नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटर-ऑपरेबल होना है, जो यात्रियों को निर्बाध सफर की गारंटी देता है। तीनों कॉरिडोर्स दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन पर आपस में जुड़ेंगे, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के एक से दूसरे कॉरिडोर में सफर कर सकेंगे। ट्रेनें पूरी तरह से समर्पित और एलिवेटेड ट्रैक पर चलेंगी, जिससे सड़क के ट्रैफिक और जाम का इस पर कोई असर नहीं होगा। इस पूरे नेटवर्क को भारतीय रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों (आइएसबीटी), एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो से भी इंटरलिंक किया जाएगा।