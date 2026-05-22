राजस्थान में पहली बार गर्मियों में चली शाही ट्रेन ‘पैलेस ऑन व्हील्स’, लग्जरी टूरिज्म का जुड़ा नया अध्याय

पर्यटन निगम की ओर से अनुबंध पर चलाई जा रही शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का पहली बार पर्यटन के ऑफ सीजन में स्पेशल टूर के तहत संचालन हो रहा है। ट्रेन को एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने राजस्थान टूर के लिए बुक कराया है। गुरुवार को ट्रेन गांधी नगर स्टेशन पहुंची जहां यात्रियों का राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया गया। ट्रेन संचालक भगत सिंह लोहागढ ने बताया कि ट्रेन के 45 साल के इतिहास में पर्यटन के ऑफ सीजन में ट्रेन का संचालन हो रहा है।