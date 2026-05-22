राजस्थान: SI भर्ती पेपर लीक में बाबूलाल कटारा का ड्राइवर नादान सिंह राठौड़ गिरफ्तार, एग्जाम से पहले लिया था पेपर

Rajasthan SI Exam Paper Leak: जयपुर: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े और पेपर लीक मामलों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसओजी ने दो अलग-अलग कार्रवाईयों के तहत सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन ड्राइवर को और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में एक इनामी डमी अभ्यर्थी (शिक्षक) को गिरफ्तार किया है।