Rajasthan News : राजस्थान की खेती में निवेश करेंगे देश-दुनिया के दिग्गज, भजनलाल सरकार करने जा रही ये काम 

राजस्थान के कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, निवेश और वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)–2026' का आयोजन आगामी 23 से 25 मई को किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को सफल बनाने और निवेशकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विभाग देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों- जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में भव्य रोड शो आयोजित करेगा।



प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने स्पष्ट किया है कि इन आयोजनों का मकसद राजस्थान को कृषि निवेश के लिए 'ग्लोबल डेस्टिनेशन' के रूप में स्थापित करना है।