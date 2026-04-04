Rajasthan News : राजस्थान की खेती में निवेश करेंगे देश-दुनिया के दिग्गज, भजनलाल सरकार करने जा रही ये काम 

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राजस्थान के कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, निवेश और वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)–2026' का आयोजन आगामी 23 से 25 मई को किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को सफल बनाने और निवेशकों को राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विभाग देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों- जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में भव्य रोड शो आयोजित करेगा।
प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने स्पष्ट किया है कि इन आयोजनों का मकसद राजस्थान को कृषि निवेश के लिए 'ग्लोबल डेस्टिनेशन' के रूप में स्थापित करना है।
निवेशकों और एग्रीटेक कंपनियों को जोड़ने के लिए सरकार ने 10 अप्रैल से अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है:
यह आयोजन केवल एक मेला नहीं, बल्कि राजस्थान के किसानों की किस्मत बदलने वाला 'इकोसिस्टम' होगा:
इससे पहले 'ग्राम' का सफल आयोजन 2016-17 में किया गया था। इस बार का लक्ष्य और भी बड़ा है:
मुख्य सचिव और कृषि विभाग का मानना है कि इन रोड शो के माध्यम से एग्री-प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और आईटी आधारित कृषि समाधानों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान के कृषि क्षेत्र में केवल उत्पादन न बढ़े, बल्कि 'प्रोसेसिंग' के जरिए किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले।
मंजू राजपाल के अनुसार, इन रोड शो के जरिए देश-विदेश के विशेषज्ञों को राजस्थान की 'एग्रो-पोटेंशियल' (कृषि क्षमता) से अवगत कराया जा रहा है। राजस्थान अब केवल पारंपरिक खेती का राज्य नहीं है, बल्कि यह इजरायली ड्रिप तकनीक से लेकर सोलर पंप और खजूर-जैतून की खेती में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।
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