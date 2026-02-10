Rajasthan Budget 2026: भजनलाल सरकार के तीसरे बजट में खुलेगा सौगातों का पिटारा! दिया कुमारी ने दिया अंतिम रूप

पेंशनभोगियों को राहत देने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि पर भी सरकार विचार कर सकती है। परिवहन क्षेत्र में भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। रोडवेज बेड़े को मजबूत करने के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा संभव है। इसके साथ ही शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है।