राजस्थान बजट 2047: 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का महाप्लान; युवा, महिला और किसानों के लिए खुल सकता है पिटारा

पिछले एक साल में सरकार ने विजन 2047 के तहत कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं। बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं की असली परीक्षा होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने की परिकल्पना की गई है। इस दस्तावेज को प्रमुख रूप से 4 थीम और 13 सेक्टर में बांटा गया है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य भी है।