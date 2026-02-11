राजस्थान बजट 2047: 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का महाप्लान; युवा, महिला और किसानों के लिए खुल सकता है पिटारा

Rajasthan Budget 2026 (Patrika File Photo)
Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार बुधवार को बजट पेश करने जा रही है। बड़ी चर्चा यही है कि रोडमैप के तौर पर पेश किए गए मोदी सरकार के विजन 2047 की झलक इस बजट में नजर आएगी।
साल 2030, 2035 और 2040 के मध्यावधि लक्ष्य भी तय किए जा सकते हैं। राज्य सरकार भी इसी दिशा में होमवर्क कर रही है। इसमें किसान, युवा, महिला उद्यमियों और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर रहेगा। यह बजट पिछले बजट की 'ग्रीन' थीम से थोड़ा आगे बढ़कर विकास, रोजगार, ग्रामीण तथा कृषि-समर्थन पर केंद्रित नजर आ सकता है।
पिछले एक साल में सरकार ने विजन 2047 के तहत कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं। बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं की असली परीक्षा होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने की परिकल्पना की गई है। इस दस्तावेज को प्रमुख रूप से 4 थीम और 13 सेक्टर में बांटा गया है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य भी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग