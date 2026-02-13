Panchayati Raj elections: कहीं ईवीएम तो कहीं मतपेटी, दो तरीकों से होंगे पंचायत चुनाव

PHOTO AI
Gram Panchayat election: जयपुर। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव–2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने मतदान व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग के आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि इस बार जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के वार्डों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्डपंच के चुनाव पारंपरिक मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से संपन्न होंगे।
आयोग के अनुसार यह व्यवस्था राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के अंतर्गत की गई है, जिसमें परिस्थितियों के अनुसार ईवीएम अथवा मतपत्र से मतदान कराने का अधिकार आयोग को प्राप्त है। बड़े स्तर पर होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में ईवीएम से तेज, सटीक और पारदर्शी मतगणना संभव होगी, वहीं ग्राम पंचायतों में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मतपत्र प्रणाली को उपयुक्त माना गया है।
अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से मतदान प्रक्रिया सरल होगी, समय की बचत होगी और मतदाताओं को भी सुविधा मिलेगी। साथ ही चुनावी गड़बड़ियों और विवादों पर भी अंकुश लगेगा।
सभी निर्वाचन अधिकारियों, कार्मिकों और संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशिक्षण, उपकरणों की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकें।
ग्रामीण लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है।
