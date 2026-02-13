Panchayati Raj elections: कहीं ईवीएम तो कहीं मतपेटी, दो तरीकों से होंगे पंचायत चुनाव

Gram Panchayat election: जयपुर। प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव–2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने मतदान व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग के आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि इस बार जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के वार्डों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से कराया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्डपंच के चुनाव पारंपरिक मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से संपन्न होंगे।