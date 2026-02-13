Govt Job: राजस्थान में 10,000 से अधिक पदों पर होगी LDC की भर्ती, आवेदन का आज आख़िरी मौका

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की भर्तियां इस समय बड़े मुकाबले का मैदान बन चुकी हैं। खास तौर पर लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2026 ने अभ्यर्थियों की भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10,644 पदों के लिए अब तक 5,18,551 आवेदन आ चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है। ऐसे में अंतिम घंटों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।