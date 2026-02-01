14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पुलिस कमिश्नर ने जनसुनवाई में 100 से अधिक पीड़ितों की सुनी फरियाद

झोटवाड़ा सर्कल में शनिवार को पुलिस आयुक्तालय की ओर से जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को जल्द एवं विधि-सम्मत निस्तारण के निर्देश दिए।जनसुनवाई में करीब 50 सीएलजी सदस्य और विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग 100 परिवादी शामिल हुए। पुलिस कमिश्नर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Feb 14, 2026

झोटवाड़ा सर्कल में शनिवार को पुलिस आयुक्तालय की ओर से जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को जल्द एवं विधि-सम्मत निस्तारण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में करीब 50 सीएलजी सदस्य और विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग 100 परिवादी शामिल हुए। पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक परिवादी की शिकायत को व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर ने सर्किल कार्यालय में बीट सूचना पट्ट का भी विमोचन किया। करीब एक हजार बीट सूचना पट्ट स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें संबंधित बीट अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आमजन को अपने क्षेत्र के बीट अधिकारी की जानकारी उपलब्ध कराना और पुलिस-जन सहयोग को मजबूत करना है।
इस अवसर पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) हनुमान प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार गुप्ता तथा सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाड़ा आलोक सैनी मौजूद रहे। साथ ही झोटवाड़ा, करधनी, मुरलीपुरा, कालवाड़ और खोराबीसल थाना क्षेत्रों के थानाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 09:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पुलिस कमिश्नर ने जनसुनवाई में 100 से अधिक पीड़ितों की सुनी फरियाद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

चलती सीएनजी कार में लगी आग, बड़ा हादसा टला

जयपुर

Jaipur News: 16 फरवरी को जयपुर में बंद रहेंगी शराब दुकानें, जानें वजह

liquor shop
जयपुर

कायस्थ समाज के 23वें सामूहिक विवाह समारोह, मुख्य अतिथि होंगी जयपुर सांसद मंजू शर्मा

खास खबर

Jaipur Tourism: जयपुर में मिलेगा कश्मीर का अनुभव, लोक गीतों के साथ शाही अंदाज में होगी शिकारा बोटिंग

जयपुर

संडे बोल… लोग बोले: ‘निजी अस्पतालों में भी सरकारी योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन, स्टाफ की कमी हो दूर’

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.