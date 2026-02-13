Valentine Alert: प्यार के नाम पर जाल, गिफ्ट स्कैम, फिशिंग लिंक और वीडियो ब्लैकमेलिंग से खतरा

Cyber Crime Awareness: जयपुर. राजस्थान पुलिस ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पुलिस के अनुसार इस समय साइबर ठग फेक प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं और फिर गिफ्ट, सरप्राइज या इमरजेंसी के बहाने पैसे ऐंठ लेते हैं। कई मामलों में महंगे गिफ्ट की डिलीवरी के नाम पर कस्टम चार्ज मांगा जाता है, जबकि कुछ ठग वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग तक करते हैं।