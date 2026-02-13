Vande Bharat: होली से पहले झटका, जयपुर से चलने वाली इस रूट की वंदेभारत ट्रेन 14 फरवरी से होगी बंद, जानें कारण

यह वंदेभारत ट्रेन जयपुर से होकर उदयपुर तक तेज, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को सफर का बेहतर विकल्प देती थी। कम समय में गंतव्य तक पहुंचने की वजह से यह ट्रेन पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय थी। खासकर वीकेंड और छुट्टियों के दौरान ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी। हालांकि सामान्य दिनों में सीटें खाली रहने लगीं, जिससे रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।