Rajasthan Budget 2026: 5 साल में दोगुना कर्ज, इस बार 8 लाख करोड़ पार कर सकता है बजट, क्या मिलेगी राहत?

सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों (सड़क, अस्पताल, स्कूल) के बजाय फिक्स्ड खर्चों में जा रहा है। वेतन और पेंशन का बोझ 2025-26 के बजट अनुमानों के मुताबिक, कर्मचारियों के वेतन पर 83,775 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 10% ज्यादा है। वहीं, पेंशन का खर्च 34,146 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इसमें सालाना 12% की वृद्धि हो रही है, जो भविष्य के लिए "वित्तीय टाइम बम" जैसा है।