आदत सुधार लेंः हल्के में न लो कचरे को…हूपर में अलग-अलग नहीं डाला तो जेब को कर देगा हल्का

यदि परिसर में कचरा निस्तारण संभव नहीं है तो इसके लिए वैकल्पिक प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही कचरा संग्रह से लेकर निस्तारण तक की पूरी जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना राशि राज्य सरकार और स्थानीय निकाय मिलकर तय करेंगे।



खास-खास

-28 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने लागू किए हैं नए नियम



इस तरह अलग करना होगा

-गीला कचरा: रसोई और भोजन से जुड़ा कचरा आएगा

-सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच

-सैनेटरी वेस्ट: डायपर और सैनेटरी पैड

-हानिकारक कचरा: इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दवाइयों के अवशेष और रसायनयुक्त सामग्री



ये भी होगा

-प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री बनाने वाले उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद उपयोग के बाद सही तरीके से एकत्र और पुनर्चक्रित हों।

-सूखे कचरे के लिए पृथक्करण केंद्रों को मान्यता दी जाएगी, जहां पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग किया जाएगा।

-कचरे से ईंधन तैयार कर उद्योगों में उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे डंपिंग साइट पर कचरा कम पहुंचेगा।





पुराने बनाम नए नियम



1- कचरा विभाजन-पुराने नियमों में दो या तीन श्रेणियों में कचरा अलग करने की व्यवस्था थी, लेकिन इसका पालन सख्ती से नहीं कराया गया।

अब: कचरा चार श्रेणियों में अलग-अलग देना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लिया जाएगा।