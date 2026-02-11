Smaart Meetaring पोलारिस स्मार्ट मीटरिंग ने 10 लाख स्मार्ट मीटर का आंकड़ा पार किया

पोलारिस की वर्तमान विनिर्माण क्षमता 50 लाख मीटरों की है और यह अपनी अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई पोलारिस नोवा का भी विस्तार कर रही है जिससे इसकी उत्पादन क्षमता 2026 के मध्य तक 50 लाख मीटरों से बढ़कर एक करोड़ मीटरों तक पहुंच जाएगी। पोलारिस स्मार्ट मीटरिंग, विनिर्माण और तैनाती से लेकर सिस्टम एकीकरण और डेटा सुरक्षा तक एंड-टु-एंड स्मार्ट मीटर रोलआउट के लिए विभिन्न राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। इसके सॉल्यूशंस मजबूत, अंतर-संचालनीय और विस्तार योग्य हों, इस लिहाज से डिजाइन किए गए हैं जिनसे बिजली वितरण कंपनियों को उनकी दीर्घकालीन डिजिटल परिवर्तन यात्रा में सहयोग मिल रहा है। दस लाख स्मार्ट मीटरों का कीर्तिमान भारत के स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम की बढ़ती गति दर्शाता है और साथ ही भविष्य के लिए तैयार, उपभोक्ता केंद्रित बिजली वितरण नेटवर्क के निर्माण में सरकार और बिजली वितरण कंपनियों के साथ साझीदारी को लेकर पोलारिस स्मार्ट मीटरिंग की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।