Rajasthan Budget Expectations: राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बजट से क्या हैं उम्मीदें, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

कोटा- चंबल नदी में लगातार नालों को पानी गिर रहा है।

नागौर- मिनी सचिवालय नहीं होने से कामकाज प्रभावित है।

दौसा- ईसरदा और बीसलपुर परियोजनाओं में देरी से शहर आज भी पानी के संकट से जूझ रहा है।

बीकानेर- धार्मिक स्थल बिखरे होने से पर्यटन को फायदा नहीं मिल पा रहा है।

सीकर- तेजी से बढ़ती आबादी के बावजूद नगर निगम का दर्जा नहीं मिला।

भीलवाड़ा- वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर जाम में फंस रहा है।

प्रतापगढ़- मेडिकल कॉलेज की घोषणा अब तक कागजों में है।

चित्तौड़गढ़- पर्यटन स्थलों के बीच समन्वय नहीं है।

जैसलमेर- शहर और गांवों में पेयजल आपूर्ति अनिश्चित है।

सिरोही- जवाई बांध होते हुए भी कई गांव प्यासे हैं।

जालोर- शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन सीवरेज अधूरी है।

झालावाड़- कृषि उपज के बावजूद प्रसंस्करण उद्योग नहीं हैं।

फलोदी- दुर्घटनाओं और मेलों के दबाव के बावजूद मेडिकल कॉलेज नहीं हैं।