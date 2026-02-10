Japanese Tourists : जयपुर में जापान के दो पर्यटक लापता, टैक्सी चालक ने दर्ज करवाई रिपोर्ट

मूलतः उत्तर प्रदेश और वर्तमान में दिल्ली निवासी टैक्सी चालक पिकेंद्र कुमार ने बताया कि 7 फरवरी को वह दोनों जापानी पर्यटकों को लेकर ब्रह्मपुरी स्थित एक होटल में आया था। वहां से देर शाम दोनों पर्यटक अशोक नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में भोजन करने की बात कहकर पहुंचे थे। पर्यटकों के पास मोबाइल फोन थे, लेकिन चालक के पास उनके नंबर नहीं थे।