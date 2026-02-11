पत्रिका बना टेक्स्ट बुक; स्कूलों में पढ़ाया ट्रैफिक सेंस, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक गूंजा…’बाएं से नहीं, दाएं से चलो’

पत्रिका की खबर पढ़ने के बाद बच्चों ने न केवल खुद इस नियम को अपनाने का संकल्प लिया, बल्कि परिवार और आस-पास के लोगों को गलत साइड नहीं चलेंगे पर हमेशा बाएं चलना ही सही है, लेकिन आज पता चला कि पैदल चलने वालों को बाएं चलना चाहिए ताकि सामने से आती गाडी दिख सके। अब मैं स्कूल आते-जाते समय इसी नियम का पालन करूंगी और मम्मी-पापा को भी बताऊंगी। -संध्या शर्मा, कक्षा 11. उज्जैन