Alwar: पति की मौत के बाद अवसाद में आई महिला ने दी जान, मृतका के पिता रक्षा मंत्रालय में कार्यरत

अलवर। जिले के सदर थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव में सोमवार को एक 40 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला ने जहरीला पदार्थ सेवन किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान आशा मीणा के रूप में हुई है। वह पिछले कई वर्षों से अपने पीहर में रह रही थी। पुलिस के अनुसार, फिलहाल इस मामले में थाने में कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।