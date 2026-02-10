जयपुर में गाय के पास लटकाया मृत बछड़े का सिर, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

श्याम नगर थानाधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सोमवार दोपहर अशोकपुरा निवासी शैलेश नाम के व्यक्ति ने सूचना दी, जिसमें कहा गया कि चौराहे पर एक गाय के बछड़े का सिर काटकर लटका दिया है। घटना चौराहे की न होकर स्थानीय निवासी सीताराम शर्मा उर्फ बंटी के घर के बाहर की थी। पुलिस के पहुंचने तक सिर को हटा लिया गया था। जांच में सामने आया कि सीताराम की घर के बाहर बंधी गाय का बछड़ा शनिवार रात को बीमार होकर मर गया था।