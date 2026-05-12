Rajasthan New Scheme : राजस्थान सरकार की नई योजना, 10 निकाय जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड, जानें क्या होगा फायदा

1- नगरपालिकाओं की नेटवर्थ पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निगेटिव न रही हो।

2- पिछले एक साल में उन्होंने कोई लोन डिफाॅल्ट न किया हो।

3- पिछले वर्ष में बैंकों, वित्तीय कंपनियों के लोन के पुनर्भुगतान में लापरवाही न हो।

4- आय-व्यय के लेखों को लेकर पारदर्शी प्रक्रिया।

5- प्रॉपटी का एसेस्ट्स के रूप में कितना उपयोग हो रहा है।

6- कर्ज व घाटे की स्थिति का आकलन।

7- प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं।

8- नगरीय विकास कर या अन्य टैक्स समय पर वसूलना।

9- सालाना कमाई बढ़ाने का पुख्ता प्लान।