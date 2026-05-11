Rajasthan Investment : औद्योगिक निवेश में राजस्थान को बड़ा झटका, रिपोर्ट में मिला 10वां स्थान, जानें क्यों?

औद्योगिक तत्परता रैंकिंग 2026

राज्य - स्कोर (OUT OF 100) - श्रेणी

ओड़िशा - 71 - सबसे आगे चलने वाला (Front Runner)

गुजरात - 67 - सबसे आगे चलने वाला (Front Runner)

महाराष्ट्र - 63 - सबसे आगे चलने वाला (Front Runner)

तमिलनाडु - 61 - सबसे आगे चलने वाला (Front Runner)

कर्नाटक - 58 - प्रतिस्पर्धी (Competitive+)

तेलंगाना - 54 - प्रतिस्पर्धी (Competitive)

आंध्र प्रदेश - 52 - प्रतिस्पर्धी (Competitive)

हरियाणा - 50 - प्रतिस्पर्धी (Competitive)

उत्तर प्रदेश - 46 - उभरता हुआ (Emerging+)

राजस्थान - 43 - उभरता हुआ (Emerging)

मध्य प्रदेश - 40 - उभरता हुआ (Emerging)

पश्चिमी बंगाल - 38 - उभरता हुआ (Emerging)।