11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Politics : राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, नियुक्तियों के संकेत, नितिन नबीन-बीएल संतोष से मिले सीएम भजनलाल

Rajasthan Politics : सीएम भजनलाल ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, नियुक्तियों के संकेत है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 11, 2026

Rajasthan Cabinet Expansion Reshuffle and new Appointments Indications CM Bhajanlal Meets BJP President Nitin Nabin General Secretary BL Santhosh

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। फोटो पत्रिका

Rajasthan Politics : जयपुर/नई दिल्ली। पांच राज्यों के चुनाव पूरे होने के साथ ही केंद्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रविवार को यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभिन्न बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, अकादमियों में नियुक्तियों के साथ ही आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश में पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कुछ नियुक्तियों के लिए हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही इसका सिलसिला शुरू हो सकता है।

केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात

सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील से भी मुलाकात की। इस अवसर पर राजस्थान में ‘जल जीवन मिशन’ की प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौते सहित राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। वहीं केन्द्रीय शहरी विकास एवं आवासन व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात हुई। इस दौरान प्रदेश में विद्युत वितरण तंत्र, अमृत 2.0 व अर्बन चैलेंज फंड के साथ ही जयपुर मेट्रो फेज 2 व फेज 3 को लेकर भी चर्चा हुई।

मंत्रिपरिषद विस्तार का इंतजार

राजस्थान की भाजपा सरकार का लगभग ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। वर्तमान में प्रदेश की मंत्रिपरिषद में 24 मंत्री हैं। प्रदेश में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में छह पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नए मंत्री बनाए जाने के साथ ही वर्तमान मंत्रियों के विभागों में फेरबदल को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं।

रविवार को अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने पश्चिम बंगाल, असम में जीत की बधाई दी। वहीं, प्रदेश के मामलों पर भी चर्चा की। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भाजपा कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान उनकी मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल के साथ ही बोर्ड, आयोग में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि पार्टी अब सभी जगहों पर नए चेहरों को ही आगे बढ़ाने की रणनीति पर अमल करना चाहती है, हालांकि कुछ अनुभवी चेहरों को एडजस्ट किया जाएगा। दोनों मुलाकातें लगभग आधे-आधे घंटे तक चलीं।

राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा

जून में प्रदेश से तीन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या के लिहाज से इनमें से दो सांसद भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हो सकते हैं। इन दो संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अपने मुद्दे के चलते किसी महिला चेहरे को आगे बढ़ा सकती है।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, जानिए 11-12-13-14-15 मई को राजस्थान में कहां होगी बारिश-कहां चलेगी लू
जयपुर
Weather Update Meteorological Department New Prediction know 11-12-13-14-15 May Rajasthan where rain and where heatwaves

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 May 2026 08:24 am

Published on:

11 May 2026 07:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, नियुक्तियों के संकेत, नितिन नबीन-बीएल संतोष से मिले सीएम भजनलाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान पत्रिका का ‘अमृतं जलम्’ अभियान बना मिसाल, जल स्रोतों की सफाई कर दिया जल संरक्षण का संदेश

राजस्थान पत्रिका 'अमृतं जलम्' अभियान में श्रमदान करते लोग, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan: बिना साक्ष्य केस में फंसाने पर मुआवजा दिलाएं ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल, जानें मामला

Rajasthan High Court
जयपुर

E-Lottery: कहीं आप चूक नहीं जाएं यह मौका, 5500 प्लॉट्स के लिए आवेदन जारी, अब मात्र तीन दिन शेष

Industrial Plots
जयपुर

Rajasthan JJM Scam : संजय बड़ाया को दिल्ली एयरपोर्ट पर एसीबी ने हिरासत में लिया, जयपुर लेकर आ रही है टीम

Rajasthan JJM Scam Case Sanjay Badaya was detained by ACB at Delhi airport team is bringing it to Jaipur
जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी निकली ठग, नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, बनाए फर्जी आईडी कार्ड

Jaipur Airport Job Fraud
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.