Rajasthan Politics : राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल, नियुक्तियों के संकेत, नितिन नबीन-बीएल संतोष से मिले सीएम भजनलाल

Rajasthan Politics : जयपुर/नई दिल्ली। पांच राज्यों के चुनाव पूरे होने के साथ ही केंद्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रविवार को यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभिन्न बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, अकादमियों में नियुक्तियों के साथ ही आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। प्रदेश में पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कुछ नियुक्तियों के लिए हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही इसका सिलसिला शुरू हो सकता है।