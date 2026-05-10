Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, जानिए 11-12-13-14-15 मई को राजस्थान में कहां होगी बारिश-कहां चलेगी लू

Weather Update : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं तेज गर्म हवाएं तो कहीं अभी भी हल्की बारिश और तूफानी हवा चल रही है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11-12 मई को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं आंधी व हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पर उसके बाद मौसम अचानक बदल जाएगा। 13-14-15 मई को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।