जयपुर में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फटा, उखड़ा लोहे का कवर, पैदल जा रहे युवक की सिर में लगने से मौत

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान विनोदीलालपुरा निवासी रोहित धानका (19) के रूप में हुई है। हेड कॉन्स्टेबल राम सिंह ने बताया कि रोहित शनिवार सुबह करीब 10 बजे वाटिका बस स्टैंड से पैदल जा रहा था। इसी दौरान वाटिका से रिंग रोड की ओर जा रही बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर तेज धमाके के साथ फट गया। टायर फटने के कारण ट्रॉली के ऊपर लगा भारी लोहे का कवर उखड़ गया और हवा के दबाव से तेज रफ्तार में उड़ता हुआ सीधे रोहित के सिर में जा लगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।