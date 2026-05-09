Ravindra Singh Bhati: श्रमिकों की बहाली की मांग को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी का आंदोलन तेज, बोले: स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन होगा बड़ा

विधायक भाटी ने कंपनी प्रबंधन पर पर्यावरण नियमों में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कंपनी ने सरकार से नीम और शीशम जैसे पेड़ लगाने के नाम पर राशि ली, लेकिन मौके पर अंग्रेजी बबूल के पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। धरने के तीसरे दिन राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचा था। प्रतिनिधियों ने मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है।