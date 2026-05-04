मिलने आई थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ भेजा, उन्होंने कमरे पर ले जाकर किया Rape, बनाया Video

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग आरोपी को निरुद्ध कर लिया है। पुलिस प्रशासन अब दूसरे फरार आरोपी की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रहा है। पूरे मामले में महिला के बॉयफ्रेंड मुकुल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पुलिस इस पहलू की गहराई से जांच कर रही है कि क्या मुकुल इस साजिश का हिस्सा था या उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल पीड़िता का उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।