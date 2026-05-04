Admit Card: प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा नौ व दस मई को, कल से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। प्रवेश के समय आधार कार्ड या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो तथा नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन साथ लाना होगा।