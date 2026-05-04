IMD Alert 4 May: अभी थमा नहीं है आंधी-बारिश का दौर, अगले 3 ​घंटे में फिर से आ रही है इन 6 जिलों में बारिश

Rajasthan weather alert: जयपुर। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है। जारी अलर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज आंधी, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अचानक बदलते मौसम के कारण 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर व दौसा जिलों में अगले तीन घंटे में तेज हवा व बारिश की संभावना जताई गई है।