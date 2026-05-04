Jaipur: नाहरगढ़ टाइगर सफारी में 15 दिन में दूसरी बार गूंजी किलकारी…लगातार बढ़ रहा बाघों का कुनबा

Nahargarh Tiger Safari: जयपुर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान स्थित टाइगर सफारी से 15 दिन में दूसरी खुशखबर सामने आई है। यहां बाघिन चमेली ने एक शावक को जन्म दिया है। इससे पहले गत दिनों बाघिन भक्ति दो शावकों को जन्म दे चुकी है। इसके साथ ही उद्यान में शावकों की कुल संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इतनी जल्दी सौगातें मिलने का यह पहला ही मामला बताया जा रहा है। वन अधिकारियों के अनुसार, बाघिन चमेली ने अलसुबह शावक को जन्म दिया। फिलहाल शावक अपनी मां के साथ सुरक्षित एनक्लोजर में है और दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।