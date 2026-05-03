जयपुर का अजमेरी गेट बना ‘अबूझ पहेली’: बिना सरकारी आदेश रात में कैसे बंद हुआ? सवाल जो चर्चा बने

इस दौरान आवाजाही छोटे गेट से होती रही, ट्रैफिक बढ़ने पर करीब 10 बजे गेट खोला गया। लेकिन तब तक सवाल खड़े हो चुके थे। हैरानी की बात यह है कि गेट बंद करने का कोई आदेश न तो पुलिस ने दिया और न ही किसी अन्य विभाग ने। कोतवाली थाना पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी भी नहीं है। गत 27 अप्रैल की रात भी अजमेरी गेट बंद हुआ था।