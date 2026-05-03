Jaipur: नाहरगढ़ की पहाड़ियों में दफन हुआ सुराग… आखिर कहां गया राहुल? दरवाजे पर ठहरी मां की आस

वह काली सुबह आज भी परिवार के जहन में ताजा है। एक सितंबर को राहुल और आशीष दोनों भाई नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर चरण मंदिर गए थे। सुबह 11 बजे तक सब ठीक था, फिर आशीष का घबराया हुआ फोन आया- 'राहुल नहीं मिल रहा!' परिवार संभल पाता, उससे पहले ही सब कुछ बिखर गया। आशीष की लाश मिली और राहुल का आज तक कोई सुराग नहीं। पुलिस की लंबी चौड़ी तफ्तीश नाहरगढ़ की पहाड़ियों की उलझी गुत्थियों में कहीं दफन होकर रह गई है।