3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: नाहरगढ़ की पहाड़ियों में दफन हुआ सुराग… आखिर कहां गया राहुल? दरवाजे पर ठहरी मां की आस

बीस महीने बीत चुके हैं, लेकिन मां सीता शर्मा के कान आज भी दरवाजे पर होने वाली हर 'आहट' को पहचानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस बार कुंडी खुलेगी और उनका राहुल मुस्कुराते हुए कहेगा-'मां, मैं आ गया!'

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 03, 2026

Jaipur Rahul Case

नाहरगढ़ की पहाड़ियों में गए थे दोनों भाई (फाइल फोटो)

जयपुर। वक्त बीत गया, मौसम बदल गए, लेकिन नाहरगढ़ की तलहटी में बसी 'पर्वतीय कॉलोनी' के एक छोटे से घर की घड़ी 1 सितंबर 2024 के उस मनहूस दिन पर ठहर गई है। यहां की दीवारें आज भी उस सन्नाटे को चीरती हैं, जो राहुल के लापता होने के बाद पसरा था।

बीस महीने बीत चुके हैं, लेकिन मां सीता शर्मा के कान आज भी दरवाजे पर होने वाली हर 'आहट' को पहचानते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस बार कुंडी खुलेगी और उनका राहुल मुस्कुराते हुए कहेगा-'मां, मैं आ गया!'

दरवाजे पर ठहरी मां की उम्मीद

जब भी घर की घंटी बजती है, मां सीता शर्मा का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर दौड़ती हैं। यह उम्मीद नहीं, एक मां का अटूट विश्वास है जो पुलिस की फाइलों और पहाड़ियों की धूल में कहीं गुम नहीं हुआ। लेकिन हर बार दरवाजा खुलने पर सामने बेटे की जगह सिर्फ 'खालीपन' खड़ा होता है। उनकी पथराई आंखें अब बस यही पूछती हैं- 'क्या कोई मेरे बेटे को ढूंढ़ लाएगा?'

एक भाई की मौत, दूसरा रहस्यमयी लापता

वह काली सुबह आज भी परिवार के जहन में ताजा है। एक सितंबर को राहुल और आशीष दोनों भाई नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर चरण मंदिर गए थे। सुबह 11 बजे तक सब ठीक था, फिर आशीष का घबराया हुआ फोन आया- 'राहुल नहीं मिल रहा!' परिवार संभल पाता, उससे पहले ही सब कुछ बिखर गया। आशीष की लाश मिली और राहुल का आज तक कोई सुराग नहीं। पुलिस की लंबी चौड़ी तफ्तीश नाहरगढ़ की पहाड़ियों की उलझी गुत्थियों में कहीं दफन होकर रह गई है।

टूटी आर्थिक रीढ़: कर्ज का बोझ और कांजी-बड़े का बेबस ठेला

बीमारी और बेबसी: पिता सुरेश शर्मा कांजी-बड़े का ठेला लगाकर घर चलाते थे। अब उम्र और पैरों के दर्द ने साथ छोड़ दिया है। दो दिन काम करते हैं, तो तीन दिन बिस्तर पर गुजारने पड़ते हैं। पहले दोनों बेटे भी साथ देते थे।

कर्ज का फंदा: मकान बनाने के लिए रिश्तेदारों से लिया कर्ज अब गले की फांस बन गया है। 500-600 रुपए की अनिश्चित कमाई में घर का राशन देखें, दवाइयां लाएं या कर्ज चुकाएं?

'पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मन की शांति तो राहुल के साथ ही चली गई। क्या गरीब के बेटे को ढूंढना प्रशासन की प्राथमिकता में नहीं है?' - सुरेश शर्मा, पीड़ित पिता

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime: खुद की कार ‘चुराई’, फिर बीमा कंपनी से वसूले 12 लाख, गाड़ी कटने से पहले पकड़े गए आरोपी
जयपुर
Jaipur Crime

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 May 2026 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: नाहरगढ़ की पहाड़ियों में दफन हुआ सुराग… आखिर कहां गया राहुल? दरवाजे पर ठहरी मां की आस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan High Court : सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

Sachin Pilot including 19 Congress MLAs Big relief Rajasthan High Court dismissed petition
जयपुर

Good News: 3 करोड़ की लागत से अरावली की गोद में बनेगा आध्यात्मिक केंद्र, राजस्थान के इस शहर को मिली विशेष सौगात

जयपुर

Smart City: अब बदलेंगे राजस्थान के शहर, ग्लोबल अपग्रेड की तैयारी, डेनमार्क से आएगा नया फॉर्मूला

Pink City Jaipur
जयपुर

जयपुर में चली 80kmph की रफ्तार से आंधी, बारिश के बाद 10 डिग्री गिरा पारा, कई इलाकों में ब्लैकआउट

Jaipur Rain
जयपुर

Weather News: आज सुबह से ही मौसम खराब, 11 बार चेतावनी, अब पूरी रात ओलावृष्टि,बारिश व आंधी का अलर्ट

Rajasthan weather update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.