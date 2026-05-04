IMD का ऑरेंज-येलो अलर्ट, राजस्थान में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने के बाद नई चेतावनी जारी

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में सोमवार को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिया होगा। इसके असर से सीकर जिले में आगामी चार दिनों तक बारिश की संभावना है। केंद्र ने सोमवार को 60 से 70 किमी प्रति घंटे की गति वाली हवाओं, बिजली की चमक व मेघगर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।