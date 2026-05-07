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बाड़मेर में बॉर्डर पार कर भारत में घुस आया पाकिस्तानी, 8 KM अंदर पहुंचने के बाद पकड़ा गया

Operation Sindoor Anniversary: घटना ऐसे समय सामने आई है, जब देशभर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई थी। घुसपैठ की सूचना मिलते ही बीएसएफ और स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई।

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बाड़मेर

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Jayant Sharma

May 07, 2026

Rajasthan Border BSF

पश्चिमी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (फोटो- पत्रिका)

Pakistani Intruder Caught At Barmer: राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत.पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी युवक के घुसपैठ करने का मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार युवक को कल रातसीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। वह सरूपे का तला इलाके में अशोका पोस्ट के पास से करीब आठ किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया, जहां बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। घटना ऐसे समय सामने आई है, जब देशभर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई थी। घुसपैठ की सूचना मिलते ही बीएसएफ और स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई। उसे सोमवार रात पकड़ा गया था।

चौहटन उप अधीक्षक जेठाराम ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान पाकिस्तान के मीठी शहर निवासी आवेश पुत्र हजूर खान के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने उसे धनाऊ थाना पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल उससे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं।

10 किलोमीटर इलाके में चला तलाशी अभियान

बीएसएफ को जैसे ही सीमा में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली, जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या हथियार बरामद नहीं हुआ। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि युवक गलती से सीमा पार आया या इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है।

पहले भी सामने आ चुका है सीमा पार तस्करी का मामला

बाड़मेर सीमा क्षेत्र पहले भी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है। करीब एक महीने पहले पुलिस ने पाकिस्तान से लाई गई मादक पदार्थ की खेप गुजरात भेजने के मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तानी तस्कर खुद तारबंदी पार कर भारतीय सीमा में आया था और रेत में मादक पदार्थ छिपाकर उसकी लोकेशन साझा की थी।

उस घटना के बाद से सीमा क्षेत्र में निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई थी। ताजा घुसपैठ की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और युवक के भारत आने के उद्देश्य का पता लगाया जा रहा है।

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Updated on:

07 May 2026 12:17 pm

Published on:

07 May 2026 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में बॉर्डर पार कर भारत में घुस आया पाकिस्तानी, 8 KM अंदर पहुंचने के बाद पकड़ा गया

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