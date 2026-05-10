सड़क हादसे में पिता को खोने वाले मासूम के चेहरे पर यातायात पुलिस लाई मुस्कान

आठवीं कक्षा में पढऩे वाले भव्य के पिता की कुछ वर्षों पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन बच्चे के जीवन के इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए यातायात थाना पुलिस आगे आई। थाना परिसर में संजय शर्मा यातायात प्रभारी द्वारा बाजार से केक और उपहार मंगाकर बेहद आत्मीय माहौल के बीच केक काटा गया और पुलिसकर्मियों ने तालियों के साथ बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।