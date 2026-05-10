10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सड़क हादसे में पिता को खोने वाले मासूम के चेहरे पर यातायात पुलिस लाई मुस्कान

सड़क हादसे में अपने पिता को खो चुके एक मासूम बच्चे का जन्मदिन यातायात थाना पुलिस ने परिवार की तरह मनाकर उसे खुशियों से भर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

May 10, 2026

photo social media

photo social media

अलवर। राजस्थान में अलवर में इंसानियत और संवेदनशील पुलिसिंग की मिसाल उस समय देखने को मिली, जब अलवर के कान्वेंट स्कूल के बच्चों को थाना परिसर का भ्रमण कराया गया।

सड़क दुर्घटना में हुई थी पिता की मृत्यु

इस दौरान यातायात थाना प्रभारी संजय शर्मा को एक बच्चे ने जानकारी दी कि उसके पिताजी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी जब उसकी उम्र चार महीने की थी। उसका कल जन्मदिन भी है। सड़क हादसे में अपने पिता को खो चुके एक मासूम बच्चे का जन्मदिन यातायात थाना पुलिस ने परिवार की तरह मनाकर उसे खुशियों से भर दिया।

आठवीं कक्षा में पढऩे वाले भव्य के पिता की कुछ वर्षों पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन बच्चे के जीवन के इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए यातायात थाना पुलिस आगे आई। थाना परिसर में संजय शर्मा यातायात प्रभारी द्वारा बाजार से केक और उपहार मंगाकर बेहद आत्मीय माहौल के बीच केक काटा गया और पुलिसकर्मियों ने तालियों के साथ बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

पुलिस समाज के हर दुख-सुख में साथ

शर्मा ने बताया कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर दुख-सुख में साथ खड़ी रहना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ भव्य का जन्मदिन मनाया गया ताकि वह खुद को अकेला महसूस न करे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बच्चे को उपहार भेंट किए और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की।

ये भी पढ़ें

पुलिस सतर्क: राजस्थान में अपराधियों के लिए अब मोबाइल चोरी का धंधा खत्म
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 May 2026 01:39 pm

Published on:

10 May 2026 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सड़क हादसे में पिता को खोने वाले मासूम के चेहरे पर यातायात पुलिस लाई मुस्कान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JJM Scam Rajasthan: पूर्व मंत्री महेश जोशी से 8 घंटे पूछताछ, अब कई बड़े चेहरे होंगे बेनकाब; ACB जल्द कसेगी शिकंजा!

Mahesh Joshi
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, जानिए 11-12-13-14-15 मई को राजस्थान में कहां होगी बारिश-कहां चलेगी लू

Weather Update Meteorological Department New Prediction know 11-12-13-14-15 May Rajasthan where rain and where heatwaves
जयपुर

जयपुर में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फटा, उखड़ा लोहे का कवर, पैदल जा रहे युवक की सिर में लगने से मौत

crime news
जयपुर

CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणा, राजस्थान के सभी जिलों में बनेंगे साइबर पुलिस स्टेशन

CM Bhajanlal big Announcement Rajasthan All Districts Established Cyber ​​Police Stations
जयपुर

Jaipur Public Good News : जेडीए का अनोखा आइडिया, सड़क डिजायन में होगा बड़ा बदलाव, फुटओवर ब्रिज होंगे खत्म

Jaipur Public Good News JDA Unique Idea road design big change Foot overbridges will be removed
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.