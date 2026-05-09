HSNP Update : राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फेल! घर में खड़ी गाड़ियों के कट रहे टोल और चालान

1- उदयपुर के एक व्यापारी की कार का चित्तौड़गढ़ में ओवरस्पीड का चालान कटा, जबकि गाड़ी उस समय घर में खड़ी थी। चित्तौड़गढ़ एसपी कार्यालय से एक हजार रुपए का चालान भेजा गया।

2- उदयपुर के निवासी व्यक्ति की कार का चालान जयपुर में कट गया। जानकारी जुटाई तो पता चला कि हूबहू नम्बर का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही।

3- गोगुंदा निवासी की कार का वडोदरा में टोल कट गया, जबकि कार गुजरात गई ही नहीं। जांच में सामने आया कि उसी नंबर की दूसरी कार टोल से गुजरी थी। बिना सत्यापन राशि काट ली।

4- ओगणा निवासी गजेंद्र कुमार को भी जोधपुर पुलिस की ओर से तेज गति से वाहन चलाने का चालान मिला, जबकि उनका वाहन उस समय घर पर था। जोधपुर जाए बगैर चालान कटा।

5- गोगुंदा के जयदीप सिंह झाला की कार की हूबहू कार भीलवाड़ा के कांस्टेबल के पास मिली। वह कार दौड़ा रहा था, जबकि लगातार टोल और चालान गोगुन्दा में खड़ी कार का कटता रहा।