Rajasthan : राजस्थान के परिवहन निरीक्षक अब रहेंगे बेफिक्र, विभाग ने दिया जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त आदेश

Rajasthan Transport Department : प्रदेश में अब हाइवे पर वाहनों की चेकिंग और राजस्व वसूली करने वाले परिवहन निरीक्षक सुरक्षा के दायरे में रहेंगे। उनकी शिकायत पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा। यह सख्ती इसलिए की गई है क्योंकि कई बार वसूली और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान निरीक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार, विरोध और यहां तक कि मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।