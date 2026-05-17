Bharatpur Ring Road : भरतपुर में फ्लाईओवर के स्थान पर रिंग रोड करें 6 लेन, सीएम भजनलाल को दिया सुझाव, जानें फायदे

Bharatpur Ring Road : राजस्थान सरकार की ओर से शहर में करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे फ्लाईओवरों के स्थान पर यदि रिंग रोड को सिक्स लेन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो लागत राशि की बचत होगी। वहीं इनके निर्माण के कारण जनता को हो रही भारी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। इस सम्बन्ध में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि फ्लाई ओवरों के निर्माण की गति इतनी धीमी है कि निर्माण का मात्र 2 प्रतिशत ही काम हुआ है।