Bharatpur: उज्ज्वला योजना में बड़ा घोटाला! गरीबों के नाम पर गैस कनेक्शन जारी, लेकिन घरों तक नहीं पहुंचे सिलेंडर

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, रसद विभाग और तेल कंपनी से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। लोगों ने गैस सप्लाई रिकॉर्ड, डिलीवरी एंट्री, ओटीपी लॉग और वितरण व्यवस्था की तकनीकी जांच कराने की मांग उठाई है। यदि आरोप सही साबित हुए तो यह मामला केवल गैस एजेंसी की लापरवाही नहीं, बल्कि गरीबों के नाम पर सरकारी योजना में बड़े फर्जीवाड़े का उदाहरण बन सकता है। अब क्षेत्र में हर जुबान पर एक ही सवाल है कि गरीबों को गैस नहीं मिली, फिर उनके नाम पर उठे सिलेंडर आखिर गए कहां?