Ujjwala Scheme : राजस्थान के उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, सब्सिडी बंद न हो तुरंत कराएं ये काम

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पाने वाले परिवारों को री-केवाइसी के निर्देश दिए हैं। नहीं कराने वालों के सिलेंडर रिफिल और सब्सिडी बंद होगी। गैस एजेंसियों ने लाभार्थियों को री-केवाइसी कराने के लिए नोटिस भेजे हैं। एजेंसी संचालक सुनील जोशी ने बताया कि उज्ज्वला में केवाइसी नहीं हुई तो 10वें सिलेंडर पर सब्सिडी बंद होगी। प्रक्रिया पिछले महीने शुरू हुई, दिसम्बर अंत तक पूरी करनी है।