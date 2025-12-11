11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Rajasthan: दिल्ली पार्सल ले जा रहे ट्रक में लगी आग, 249 पार्सल जले, पोस्ट की सुरक्षा पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

भारतीय डाक सेवा को निजी ट्रांसपोर्टरों के हाथों में सौंपने से पोस्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। वहीं देरी और नुकसान से विभाग की छवि खराब हो रही है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 11, 2025

India Post

फाइल फोटो-पत्रिका

उदयपुर। राजस्थान सहित कई राज्यों में डाक विभाग ने रेल डाक सेवा को बंद कर निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से डाक परिवहन कराने की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन अब इससे पार्सल पहुंचने में देरी और हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिसंबर को अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे 580 डाक पार्सलों से भरे ट्रक में अजमेर जिले के राजगढ़ के पास आग लग गई, जिससे करीब 249 पार्सल जलकर खाक हो गए।

हादसे के बाद पार्सल की जब निगरानी की गई तो 337 सुरक्षित मिले। इस हादसे के बाद डाक विभाग की मौजूदा परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पहले डाक का परिवहन रेल सेवा से होता था, जो न केवल समय पर गंतव्य तक पहुंचता था, बल्कि सुरक्षित भी रहता था। अब जब से यह जिम्मेदारी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सौंपी गई है, डाक की सुरक्षा और समय पर डिलीवरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

मामला तक दर्ज नहीं कराया

आग लगने के बाद अजमेर डाक विभाग की आरएमएस टीम मौके पर पहुंची और जलकर क्षतिग्रस्त पार्सलों को रातोंरात अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर रखा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इस घटना पर अब तक कोई एफआइआर दर्ज नहीं करवाई गई है, जबकि अनुमान के मुताबिक पार्सलों की कीमत लाखों में थी।

निजी वाहन पर 'भारत सरकार' लिखा

इसी दौरान, पार्सल ले जाने वाले ट्रक पर अनधिकृत रूप से 'भारत सरकार' लिखा हुआ पाया गया, जबकि वह निजी परिवहन कंपनी का वाहन था। यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है, जो सुरक्षा और संवेदनशीलता को लेकर चिंताएं पैदा करता है। इस घटना को लेकर विभाग ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जबकि मामले की जांच जारी है।

अभी जांच चल रही

'249 पार्सल के बारे में अहमदाबाद सूचना दे दी है। इस संबंध में मालिक ने मांगलियावास थाने में परिवाद दिया है। आग के कारणों का पता नहीं चला, गाड़ी गर्म होने या पार्सल में कोई ज्वलनशील पदार्थ से आग लग सकती है। मामले की अभी जांच चल रही है।' -गोविंद वैष्णव, अधीक्षक रेल डाक सेवा, अजमेर मंडल

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: पिकअप की टक्कर से 9 साल के मासूम की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका, तीन दिन बाद था जन्मदिन
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: दिल्ली पार्सल ले जा रहे ट्रक में लगी आग, 249 पार्सल जले, पोस्ट की सुरक्षा पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vande Bharat: इंटरसिटी अभी अजमेर तक ही, पहली बार तीनों दिन वंदेभारत एक्सप्रेस चल रही फुल

Udaipur-Jaipur Intercity
उदयपुर

Rajasthan Double Murder: दामाद ने कुल्हाड़ी से काट दिए सास के पैर, बेरहमी से किया महिला और 5 साल के बच्चे का मर्डर

Murder Case
उदयपुर

Udaipur: 2 बच्चों के पिता ने प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी का पत्थर से फोड़ा सिर, मौत के बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Mavli Murder Accused
उदयपुर

Rajasthan: अब वो नहीं आएगी, हम खुशी से रहेंगे… पत्नी का Murder कर प्रेमिका से रिलेशन बनाने के बाद पति बोला… लेकिन

Lover
उदयपुर

Udaipur: लिफ्ट में फंसी महिला हुई बेसुध, 2 घंटे तक जुगाड़ में लगे रहे; फिर दीवार तोड़कर निकाला बाहर

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.