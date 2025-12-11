Rajasthan: दिल्ली पार्सल ले जा रहे ट्रक में लगी आग, 249 पार्सल जले, पोस्ट की सुरक्षा पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

हादसे के बाद पार्सल की जब निगरानी की गई तो 337 सुरक्षित मिले। इस हादसे के बाद डाक विभाग की मौजूदा परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पहले डाक का परिवहन रेल सेवा से होता था, जो न केवल समय पर गंतव्य तक पहुंचता था, बल्कि सुरक्षित भी रहता था। अब जब से यह जिम्मेदारी निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सौंपी गई है, डाक की सुरक्षा और समय पर डिलीवरी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।