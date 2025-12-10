Rajasthan Double Murder: दामाद ने कुल्हाड़ी से काट दिए सास के पैर, बेरहमी से किया महिला और 5 साल के बच्चे का मर्डर

घोड़ासर के निवासी धन्ना मीणा ने बताया कि 4 और 5 दिसंबर की मध्यरात्रि को उसकी पत्नी गौरी और 5 साल का भांजा सुरेश अपने घर पर सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे पड़ोसी की सूचना पर जब वे घर पहुंचे तो दोनों खून से लथपथ और मृत मिले। गौरी के दोनों पैर पंजे से ऊपर कुल्हाड़ी से कटे हुए थे और गले में गंभीर घाव थे। वहीं भांजे के गले और सिर में भी गहरी चोटें थीं। साथ ही घर से चांदी के कड़े लूटे गए थे। एसपी यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने क्षेत्र के जंगलों, आसपास के जिलों और नजदीकी क्षेत्रों में सघन जांच-पड़ताल की। अंत में आरोपी दामाद गंगाराम मीणा और उसके सहयोगी बबलू मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।