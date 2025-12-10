10 दिसंबर 2025,

बुधवार

उदयपुर

Rajasthan Double Murder: दामाद ने कुल्हाड़ी से काट दिए सास के पैर, बेरहमी से किया महिला और 5 साल के बच्चे का मर्डर

Murder And Loot Case: सलूम्बर जिले में सास गौरी (60) और भाणेज सुरेश (5) की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दामाद सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

उदयपुर

Akshita Deora

Dec 10, 2025

Murder Case

गिरफ्तार आरोपी की फोटो: पत्रिका

Salumber Double Murder Accused Arrest: सलूम्बर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र के घोड़ासर गांव में 5 दिसंबर की रात हुई दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस कुख्यात वारदात में सास गौरी (60) और भांजा सुरेश (5) की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी दामाद गंगाराम मीणा और उसके साथी बबलू मीणा को जंगल से गिरफ्तार किया है।

दामाद गंगाराम ने पूछताछ में बताया कि 'उसकी पत्नी पीहर से वापस नहीं आ रही थी, जिससे वह बहुत नाराज था। उसने ससुराल पक्ष को जेल भेजने की कई बार कोशिश की लेकिन कोई मदद नहीं मिली। क्रोध में आकर उसने अपने मित्र के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और लाठी से सास और बच्चे की हत्या की और जेवरात भी लूटे।

जंगल से पकड़े आरोपी

जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन चावला, सराड़ा वृत्ताधिकारी चांदमल सिंगारिया, सेमारी थानाधिकारी गोपाल कृष्ण समेत कई अधिकारी और पुलिसकर्मियों की टीम ने घोड़ासर गांव के आसपास जंगल से आरोपी दामाद गंगाराम और उसके साथी को दबोच लिया।

खून से लथपथ पड़े थे 2 शव

घोड़ासर के निवासी धन्ना मीणा ने बताया कि 4 और 5 दिसंबर की मध्यरात्रि को उसकी पत्नी गौरी और 5 साल का भांजा सुरेश अपने घर पर सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे पड़ोसी की सूचना पर जब वे घर पहुंचे तो दोनों खून से लथपथ और मृत मिले। गौरी के दोनों पैर पंजे से ऊपर कुल्हाड़ी से कटे हुए थे और गले में गंभीर घाव थे। वहीं भांजे के गले और सिर में भी गहरी चोटें थीं। साथ ही घर से चांदी के कड़े लूटे गए थे। एसपी यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने क्षेत्र के जंगलों, आसपास के जिलों और नजदीकी क्षेत्रों में सघन जांच-पड़ताल की। अंत में आरोपी दामाद गंगाराम मीणा और उसके सहयोगी बबलू मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

Updated on:

10 Dec 2025 10:25 am

Published on:

10 Dec 2025 10:06 am

Rajasthan Double Murder: दामाद ने कुल्हाड़ी से काट दिए सास के पैर, बेरहमी से किया महिला और 5 साल के बच्चे का मर्डर

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

