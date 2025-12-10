इस Dating App से आते लड़के, बंद मकान में होता था ‘खास इंतजाम’, अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए अफसर

पुलिस ने बताया कि इस गैंग का संचालन करने वाला विशाल सिंह लोगों को अपने पुराने खाली और बाहर से हमेशा लॉक रहने वाले मकान पर बुलाता था। वे पीछे की दीवार से प्रवेश करते थे। विशाल एनकाउंटर नाम के एक एप से लड़कों हो जोड़ता था और एश करने के नाम पर बुलाता था। कुछ शुल्क लेता था ताकि सब कुछ ऑथेंटिक सा लगे। डेटिंग ऐप से बुलाए गए व्यक्ति को खाली घर में लाकर उसका अन्य लड़कों के साथ चुपचाप आपत्तिजनक वीडियो बनाया जाता था। इसके बाद विशाल और उसके साथी उस व्यक्ति के साथ मारपीट कर लूटपाट करते थे। विरोध करने पर उन्हें हथियार दिखाकर डराया.धमकाया जाता था। चूंकि पीड़ित बदनामी के डर से पुलिस से संपर्क नहीं करते थे, इसलिए यह गैंग बेखौफ होकर अपनी वारदातों को अंजाम दे रही थी और जमकर नोट छाप रही थी।