सोशल मीडिया की तस्वीरें बनी जाल: AI डीपफेक से किडनैपिंग स्कैम, राजस्थान में भी कई मामले आए सामने 

AI kidnapping scam: जयपुर. अमरीकि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI ) ने 5 दिसंबर 2025 को एक बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई कि साइबर हैकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI ) की मदद से 'वर्चुअल किडनैपिंग' स्कैम चला रहे हैं। ये अपराधी सोशल मीडिया से चुराई गई फोटोज को एआइ्र से एडिट कर 'प्रुफ ऑफ लाइफ' के रूप में भेजते हैं, जिससे परिवार वाले घबरा कर लाखों रुपए का रैनसम ट्रांसफर कर देते हैं। कोई असली अपहरण नहीं होता, लेकिन पैनिक का फायदा उठाकर ये स्कैमर क्रिप्टोकरेंसी या गिफ्ट कार्ड्स से पैसे ऐंठ लेते हैं। एफबीआई के मुताबिक, 2025 में ऐसे स्कैम्स से अमेरिका में करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है।