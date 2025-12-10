Public Transport: राजस्थान में दो साल में 810 नई बसें और मजबूत हुआ प्रबंधन, रोडवेज़ का घाटा घटा, सेवाएं हुईं आधुनिक

Roadways Reform: जयपुर. राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर राजस्थान रोडवेज़ का उल्लेखनीय काया-कल्प सुशासन, जवाबदेही और जनसेवा की प्रतिबद्धता को नई परिभाषा देता है। प्रदेश के विशाल भूगोल और विविध जनसंख्या को जोड़ने वाली यह परिवहन सेवा अब नई ऊर्जा, दक्षता और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रही है। पहाड़ों, रेगिस्तानी इलाकों और दूरस्थ गांवों तक लाखों लोगों की दैनिक यात्रा का आधार बनने वाले रोडवेज़ को मजबूत करने के लिए सरकार के सतत प्रयास अब जमीन पर नजर आने लगे हैं।