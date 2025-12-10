जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन,10 रूट पर ई-रिक्शा बैन, कलर कोड से होगा संचालन

E-rickshaws banned on 10 routes: जयपुर। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस अब एक्शन मोड पर है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ई-रिक्शा संचालन को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत शहर में संचालित 30 हजार से अधिक ई-रिक्शा को निर्धारित 7 जोन में चलाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। हर जोन को अलग-अलग कलर कोड दिया गया है, जिसके आधार पर ही रिक्शा केवल अपने निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सकेंगे।