जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन,10 रूट पर ई-रिक्शा बैन, कलर कोड से होगा संचालन

जयपुर में ई-रिक्शा संचालन के नए नियम तय, पत्रिका फोटो
E-rickshaws banned on 10 routes: जयपुर। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जयपुर पुलिस अब एक्शन मोड पर है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ई-रिक्शा संचालन को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत शहर में संचालित 30 हजार से अधिक ई-रिक्शा को निर्धारित 7 जोन में चलाने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। हर जोन को अलग-अलग कलर कोड दिया गया है, जिसके आधार पर ही रिक्शा केवल अपने निर्धारित क्षेत्र में ही संचालित हो सकेंगे।
इसके अलावा ई-रिक्शा संचालन को नियमित करने के लिए अब क्यू-आर कोड अनिवार्य होगा। कलर कोडिंग के लिए 26 दिसंबर को टेंडर जारी होगा। सबसे ज्यादा पश्चिम जोन में 9,000 ई-रिक्शा (हरा रंग) चल सकेंगे। परकोटा क्षेत्र के लिए केवल 250 ई-रिक्शा की अनुमति दी गई है। कमिश्नर सचिन मित्तल इस योजना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
कलर कोड: नारंगी— क्षमता 2000
क्षेत्र : सीकर रोड मुख्य मार्ग को छोड़कर दाहिनी तरफ का हिस्सा, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, शास्त्रीनगर, अंबाबाड़ी, बनीपार्क, संजय सर्किल, एमआई रोड, अशोक मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, हवा सड़क, सिविल लाइंस, सोडाला, हसनपुरा रोड और रेलवे स्टेशन क्षेत्र।
कलर कोड: हरा
क्षेत्र: राजावास क्षेत्र : सीकर रोड से कमिश्नरेट, चौमूं पुलिया, झोटवाड़ा रोड, खातीपुरा रोड, क्वींस रोड, वैशाली, 200 फीट चौराहा से अजमेर रोड तक का मुख्य मार्ग।
कलर कोड: पीला
क्षेत्र: 200 फीट से अजमेर रोड होकर सोडाला तक का मार्ग, 22 गोदाम, सी-स्कीम, अशोक मार्ग से टोंक रोड के अंदर की ओर कौथून तक कमिश्नरेट सीमा।
कलर कोड: लाल
क्षेत्र: कौथून सीमा से टोंक रोड यादगार तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा रोड मुख्य मार्ग से कमिश्नरेट सीमा तक।
कलर कोड: नीला
क्षेत्र : एमआई रोड को छोड़कर अजमेरी गेट, संजय सर्किल, माउंट रोड, आमेर-दिल्ली रोड कमिश्नरेट सीमा तक, ट्रांसपोर्ट नगर।
कलर कोड: ग्रे-स्लेटी
संजय सर्किल से स्टेशन रोड, पारीक कॉलेज रोड, सिंधी कैंप।
कलर कोड: गुलाबी
7A- संजय सर्किल, माउंट रोड, गणगौरी बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार, पुरानी बस्ती, फूटा कोट, गढ़ गणेश जी, ब्रह्मपुरी चौक, 12 भाइयों का चौराहा, चौगान चौराहा।
7B अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, नेहरू बाजार से न्यू गेट व अजमेरी गेट तक।
7C- सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया चौड़ा रास्ता।
7D- बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़, सूरजपोल गेट, गलता गेट चौराहा, रामगंज बाजार, घाट बाजार।
7E- बड़ी चौपड़, हवामहल बाजार, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, चारदरवाजा, गोविंददेवजी, जंतर-मंतर, सिटी पैलेस से घोड़ा निकास तक।
शहर के सभी एलिवेटेड रोड, जेएलएन, गांधी नगर मोड़ से गांधी सर्किल, जनपथ, भवानी सिंह रोड, पृथ्वीराज रोड, नाटाणियों का चौराहा, सिविल लाइंस फाटक, राममंदिर तिराहा, रामनगर तिराहा, मजदूर नगर तिराहे से अंदर पूरा सिविल लाइंस क्षेत्र, शहर में रेलवे लाइनों पर बने पुलों को छोड़कर सभी पुल, आगरा रोड टनल, शहर में गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय पर ई-रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
