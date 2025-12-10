Jaipur Accident: डम्पर की टक्कर से स्कूटी चकनाचूर, युवती बाल-बाल बची, फूट पड़ी रूलाई…

जयपुर/कालवाड़। क्षेत्र में बेलगाम रफ्तार से दौड़ रहे डम्पर और ट्रक दुर्घटनाओं को लगातार न्योता दे रहे हैं। आए दिन हो रही घटनाओं और लोगों की जान जाने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई का इन चालकों पर कोई असर नहीं दिख रहा। लापरवाह चालक डम्परों को तेज गति से दौड़ाकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। कालवाड़ थाना क्षेत्र के मांचवा स्थित रामकुटिया के पास एक डम्पर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में युवती बाल-बाल बच गई।