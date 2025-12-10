10 दिसंबर 2025,

जयपुर

Jaipur Accident: डम्पर की टक्कर से स्कूटी चकनाचूर, युवती बाल-बाल बची, फूट पड़ी रूलाई…

जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र में मांचवा स्थित रामकुटिया के पास एक डम्पर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में युवती बाल-बाल बच गई।

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 10, 2025

jaipur dudu accident

Photo- Patrika

जयपुर/कालवाड़। क्षेत्र में बेलगाम रफ्तार से दौड़ रहे डम्पर और ट्रक दुर्घटनाओं को लगातार न्योता दे रहे हैं। आए दिन हो रही घटनाओं और लोगों की जान जाने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई का इन चालकों पर कोई असर नहीं दिख रहा। लापरवाह चालक डम्परों को तेज गति से दौड़ाकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। कालवाड़ थाना क्षेत्र के मांचवा स्थित रामकुटिया के पास एक डम्पर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में युवती बाल-बाल बच गई।

करधनी में एक्सप्रेस हाईवे सर्विस रोड पर सोमवार को बेकाबू ट्रेलर ने स्कूटी सवार मोहित ओझा और प्रदीप औझा की दर्दनाक मौत को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि मात्र 24 घंटे में ही कालवाड़ रोड राम कुटिया पर डम्पर चालक ने फिर से घटना की पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया। इससे पहले करधनी में निवारू लिंक रोड पर भी डम्पर से एक स्कूली छात्रा की मौत हो चुकी है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुशांत सिटी-द्वितीय की तरफ से आ रही युवती जब कालवाड़ रोड पर पहुंची, तभी कालवाड़ की ओर से आ रहे डम्पर ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी पर ट्रक का टायर चढ़ गया। गनीमत रही कि युवती टायर की चपेट में आने से बच गई। हादसे को देखकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े।

डम्पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई

घटना के बाद चालक डम्पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर कालवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को नियंत्रित किया और डम्पर को जब्त किया। कालवाड़ थाने के एचएम छोटूराम मीणा ने बताया कि टक्कर में स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन स्कूटी सवार मनीषा शर्मा सुरक्षित हैं। उन्होंने थाने में डम्पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

हादसे से बाल-बाल बची मनीषा शर्मा एक बारगी घटना के बाद घबराकर रोने लगी। लोगों ने उसे संभाला और ढांढस बंधाया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। परिजन उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस करते दिखे।

डम्परों से बढ़ रहे हादसे…..

जयपुर में कुछ दिनों पूर्व लोहा मंडी में डम्पर ने कई लोगों की जान ले ली थी। घटना के बाद पुलिस ऐसे हादसे रोकने के लिए सक्रिय हुई थी यातायात सुरक्षा नियमों की पालना के प्रयास हुए। इसके बाद भी चालक डम्परों को तेज दौड़ाने से बाज नहीं आ रहे है। ऐसे में अब पुलिस और परिवहन विभाग को तेज गति में चलने वाले डम्परों और उनके ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके।

