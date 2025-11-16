Jaipur: फिर बेकाबू हुआ डंपर, सोड़ाला में देर रात मचाया कोहराम, कई वाहनों को मारी टक्कर, कार को रौंदा, मची चीख-पुकार

Sodala Dumper Photo - Patrika
Jaipur Dumper Accident: राजधानी जयपुर को मानो किसी की नजर लग गई है। आए दिन बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हरमाड़ा में डंपर ने कोहराम मचाया था और कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद पिछले दिनों सोड़ाला में एक डंपर हादसा होते - होते बचा था। लेकिन देर रात सोड़ाला में फिर से हादसा हुआ है। डंपर चालक ने जमकर कोहराम मचाया और आगे चले वाहनों को टक्कर मारते हुए भागने का प्रयास किया। लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए डंपर चालक को काबू किया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह डंपर भांकरोटा से चांदपोल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सोडाला चौराहे पर एक कार आगे चल रही थी। डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मारी। 20 मीटर की दूरी तक घसीटते हुए ले गया। स्थानीय लोगों ने डंपर चालक को भागते हुए पकड़ लिया और कार में सवार बच्चे और महिलाओं को सुरक्षित निकाल लिया। हांलाकि कार में काफी नुकसान हुआ। इस दौरान कार घिसटने की तेज आवाजें आई जिससे दहशत फैल गई। कार के अलावा कुछ अन्य वाहनों को भी टक्कर मारने की सूचना है।
स्थानीय लोगों का कहना था कि रात के समय अक्सर बड़े वाहन बेतरतीब तरीके से चलते हैं। कई बार कारें और अन्य एसयूवी भी तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, इस कारण रात के समय अक्सर सोड़ाला में कई हादसे होते रहे हैं। पुलिस पता लगा रही है कि डंपर चालक ने अचानक डंपर से कैसे संतुलन खो दिया ? इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग