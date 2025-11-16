Jaipur: फिर बेकाबू हुआ डंपर, सोड़ाला में देर रात मचाया कोहराम, कई वाहनों को मारी टक्कर, कार को रौंदा, मची चीख-पुकार

Jaipur Dumper Accident: राजधानी जयपुर को मानो किसी की नजर लग गई है। आए दिन बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हरमाड़ा में डंपर ने कोहराम मचाया था और कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद पिछले दिनों सोड़ाला में एक डंपर हादसा होते - होते बचा था। लेकिन देर रात सोड़ाला में फिर से हादसा हुआ है। डंपर चालक ने जमकर कोहराम मचाया और आगे चले वाहनों को टक्कर मारते हुए भागने का प्रयास किया। लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए डंपर चालक को काबू किया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।