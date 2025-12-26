चौमूं पत्थरबाजी मामला : उपद्रवियों को मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने दी चेतावनी, बोले- विपक्ष कर रहा ओछी राजनीति

इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर ओछी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य सरकार की अतिक्रमण विरोधी नीति पूरी तरह निष्पक्ष है और इसमें धर्म या जाति का कोई स्थान नहीं है। सरकार केवल कानून और नियमों के आधार पर कार्रवाई कर रही है।