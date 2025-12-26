Chomu Dispute: उपद्रवियों के हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, जानिए जयपुर के चौमूं में क्यों मचा बवाल?

उल्लेखनीय है कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बुधवार को चौमूं बस स्टैंड पर मस्जिद के सामने सालों से पड़े पत्थर मुस्लिम समुदाय के लोगों की सहमति से हटाए गए। हालांकि, देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। इस बीच शहर के थाना मोड़ और मोरीजा तिराहे से वाहनों को डायवर्ट कर यातायात की सुचारू व्यवस्था की गई थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम की निगरानी में समुदाय के लोगों ने आगे आकर पत्थर हटाए। लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने मस्जिद के आगे लोहे की गाटर और रेलिंग लगा दी। इससे मामला गरमा गया।