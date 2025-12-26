Chomu Dispute: उपद्रवियों के हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, जानिए जयपुर के चौमूं में क्यों मचा बवाल?

चौमूं में विवाद के बाद मौके पर मौजूद पुलिस। फोटो: पत्रिका
जयपुर/चौमूं। जयपुर के चौमूं कस्बे में देर रात मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। ऐसे में उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पथरबाजी में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात नियंत्रित किए। फिलहाल, क्षेत्र में सुबह से ही तनावपूर्व स्थिति बनी हुई है और पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। प्रशासन ने अफवाह रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है।
दरअसल, चौमूं में मुख्य बस स्टैंड पर मस्जिद के सामने सहमति से पत्थर हटाने के बाद लोहे की रेलिंग लगाने पर विवाद भड़क गया। रात करीब 1 बजे समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस जाब्ते पर पथराव कर दिया। जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी घायलों का चौमूं के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चौमूं में जयपुर पुलिस लाइन, हरमाड़ा, दौलतपुरा, मुरलीपुरा और विश्वकर्मा थाने से भारी जाब्ता तैनात किया गया। बस स्टैंड पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। स्पेशल टास्क फोर्स, दंगा नियंत्रण वाहन और अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा।
पथराव के दौरान स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन आंसू गैस और लाठीचार्ज से भीड़ तितर-बितर हो गई। फिलहाल, चौमूं बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद है और हालात नियंत्रण में है।
विवार की सूचना मिलते ही जयपुर से एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद, एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता, एसीपी झोटवाड़ा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी चौमूं पहुंचे। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
तनाव को देखते हुए चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं बंद कर दी है। पुलिस कमिश्नर के पत्र पर संभागीय आयुक्त पूनम ने इसके आदेश जारी किए। प्रशासन की ओर से अफवाह रोकने के लिए शुक्रवार सुबह 7 से शनिवार सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया है।
उल्लेखनीय है कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बुधवार को चौमूं बस स्टैंड पर मस्जिद के सामने सालों से पड़े पत्थर मुस्लिम समुदाय के लोगों की सहमति से हटाए गए। हालांकि, देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। इस बीच शहर के थाना मोड़ और मोरीजा तिराहे से वाहनों को डायवर्ट कर यातायात की सुचारू व्यवस्था की गई थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम की निगरानी में समुदाय के लोगों ने आगे आकर पत्थर हटाए। लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने मस्जिद के आगे लोहे की गाटर और रेलिंग लगा दी। इससे मामला गरमा गया।
गाटर और रेलिंग हटाने को लेकर देर रात तक पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच वार्ता चलती रही। वार्ता में पूर्व की तरह यथा स्थिति पर बनी सहमति के बाद पुलिस ने गाटर और रेलिंग हटाने की कार्रवाई की। जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश भड़क गया और थोड़ी ही देर में उपद्रव मच गया। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थर फेंके। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गले छोड़े। हालांकि, पत्थरबाजी में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
इनपुट: कैलाश बराला
